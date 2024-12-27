التعامل بذكاء مع الشخصية النرجسية: دليل شامل في المنزل والعمل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يُعتبر التعامل مع الأشخاص الذين يُظهرون سمات نرجسية تحديًا كبيرًا، سواء كانوا أفرادًا من العائلة أو زملاء في العمل. فهم يتميزون بحاجتهم المُلحة للإعجاب، وشعورهم المُتضخم بأهميتهم، ونقص تعاطفهم مع الآخرين. في هذا المقال، سنكشف بعض “ألاعيب” النرجسيين، ونُقدم إرشادات عملية للتعامل معهم بفعالية في مختلف المواقف.

ما هي أبرز “ألاعيب” الشخصية النرجسية؟

يستخدم النرجسيون مجموعة من السلوكيات والتكتيكات للحفاظ على صورتهم الذاتية المُبالغ فيها والسيطرة على الآخرين، منها:

التلاعب العاطفي: استخدام الشعور بالذنب، أو التقليل من شأن الآخرين، أو خلق شعور بالارتباك والشك في الذات لدى الآخرين (Gaslighting).

البحث عن الإعجاب المستمر: الحاجة الدائمة للمديح والثناء، وعدم تقبل النقد مهما كان بناءً.

استغلال الآخرين: استغلال الأشخاص لتحقيق مصالحهم الشخصية دون مراعاة لمشاعر الآخرين أو احتياجاتهم.

إلقاء اللوم على الآخرين: عدم تحمل المسؤولية عن الأخطاء وإلقاء اللوم دائمًا على الآخرين.

تضخيم الذات والتقليل من شأن الآخرين: المُبالغة في إنجازاتهم وقدراتهم، والتقليل من إنجازات وقدرات الآخرين.

إنكار الحقائق وتشويهها: تحريف الحقائق لتناسب روايتهم الخاصة، وإنكار أي دليل يُثبت عكس ذلك.

استخدام الصمت العقابي: تجاهل الشخص الآخر بشكل كامل كنوع من العقاب أو الضغط النفسي.

وضع حدود واضحة: من الضروري وضع حدود صارمة وعدم السماح لهم بتجاوزها. كن حازمًا في رفض السلوكيات غير المقبولة.

التواصل بوضوح وحزم: عبر عن مشاعرك واحتياجاتك بوضوح وثقة، دون الخوض في نقاشات عاطفية مُطولة.

عدم أخذ سلوكهم بشكل شخصي: تذكر أن سلوكهم نابع من مشاكلهم الشخصية وليس بسببك.

التركيز على الحقائق: ركز على الحقائق والوقائع الملموسة في النقاشات، وتجنب الانجرار وراء التلاعب العاطفي.

طلب المساعدة المتخصصة: إذا كان التعامل مع شخص نرجسي في المنزل يُؤثر بشكل كبير على صحتك النفسية، فمن المهم طلب المساعدة من مُعالج نفسي مُختص.

الحفاظ على مسافة مهنية: حافظ على علاقة رسمية ومهنية قدر الإمكان، وتجنب الانخراط في نقاشات شخصية.

التوثيق: وثّق كل الاتفاقات والتعليمات والمهام كتابيًا لتجنب إنكار الحقائق أو تحريفها.

التركيز على العمل: ركز على إنجاز مهامك بشكل احترافي، وحاول تجنب أي احتكاك غير ضروري.

عدم الانجرار إلى الصراعات: تجنب الدخول في صراعات أو منافسات شخصية معهم.

البحث عن دعم من الزملاء أو الإدارة: إذا كنت تُعاني من مضايقات أو سلوكيات غير مقبولة، فابحث عن دعم من زملائك أو من الإدارة.

الخروج من الموقف إذا أمكن: كما ذكرت الخبيرة، في بعض الحالات قد يكون الحل الأمثل هو تغيير القسم أو حتى ترك الوظيفة إذا كان الوضع لا يُحتمل.