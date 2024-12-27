انت الأن تتابع خبر "هتخلي عودك ولا الموديلز"!!..وصفة سحرية لتخليصك من الكرش المُزعج وتحقيق فقدان وزن يصل إلى 14 كيلوغرام، استعد للتغير الكامل في حياتك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر دهون منطقة البطن من أكثر المشاكل المزعجة التي قد يصعب التخلص منها أحيانًا لذلك، يلجأ الكثيرون إلى اتباع وصفات طبيعية للمساعدة في التخلص من دهون الكرش بشكل تدريجي في هذا المقال، سنعرض أبرز الوصفات الطبيعية والمشروبات الحارقة للأعشاب التي تساهم في التخلص من الكرش، وهو واحد من أبرز المشاكل التي يعاني منها مرضى السمنة، إذ يعتبر من أكثر أنواع السمنة الموضعية انتشارًا.

وصفات طبيعية للتخلص من الكرش

سوف نتعرف في السطور التالية على بعض الوصفات الفعالة التي يمكن أن تساعدك في التخلص من الدهون في منطقة البطن، والتي تعد من أصعب الأماكن التي يمكن خسارة الدهون منها يتطلب ذلك اتباع نظام غذائي مناسب بالإضافة إلى بعض الوصفات التي تساهم في حرق الدهون، مثل:

وصفة الكاري

يعد الكركم من أبرز الوصفات الطبيعية التي تساعد في تقليل تراكم الدهون في منطقة البطن، حيث يحتوي على مركبات تساعد في تقليل تخزين الدهون وتعزيز معدل حرقها يمكن إضافة الكاري إلى الأطعمة أو تناول منقوعه صباحًا على الريق يمكنك تناول حوالي خمس إلى ثمان أوراق من الكاري يوميًا للحصول على نتائج فعالة في خسارة الوزن وتقليل دهون البطن.

الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر من أفضل الأعشاب الطبيعية التي تساعد في تحفيز حرق الدهون وطرد السوائل الزائدة من الجسم، مما يساهم في تخسيس الكرش تدريجيًا ينصح بتناول الشاي الأخضر بعد الوجبات بمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين يحتوي الشاي الأخضر على مركب “الإبيغالوكاتشين”، الذي يعمل على تنشيط الإنزيمات التي تمنع تراكم الدهون في الجسم بشكل عام ومنطقة البطن بشكل خاص.

القرفة

تعتبر القرفة من الأعشاب الفعالة في تنظيم مستوى السكر في الدم وتنشيط عملية الأيض وحرق الدهون يمكن تناول مشروب القرفة المغلية يوميًا، ويفضل تحليته بالعسل وإضافة بضع قطرات من عصير الليمون لزيادة فعاليتها في التخسيس والتخلص من دهون الكرش.

الكركم