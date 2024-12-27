جريمة تهز لبنان: مقتل الإعلامية عبير رحال على يد زوجها داخل المحكمة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هزت جريمة قتل مروعة لبنان ظهر اليوم، حيث لقيت الإعلامية اللبنانية عبير رحال مصرعها على يد زوجها خليل مسعود داخل محكمة شحيم الشرعية. تأتي هذه الجريمة المؤسفة لتُسلط الضوء مجددًا على العنف الأسري وتداعياته المأساوية.

تفاصيل الجريمة:

وقعت الجريمة داخل محكمة شحيم الشرعية في منطقة إقليم الخروب، حيث أقدم خليل مسعود على إطلاق النار على زوجته الإعلامية عبير رحال، ما أدى إلى وفاتها على الفور. وتشير التقارير الأولية إلى أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات شخصية ومالية بين الزوجين.

بعد ارتكاب جريمته، نشر خليل مسعود مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، شرح فيه تفاصيل خلافاته مع زوجته، واتهمها بـ “نكران الجميل” وتطرق إلى خلافات مالية تتعلق بموقع إلكتروني محلي ادعى تأسيسه. كما اتهم ضابطًا في قوى الأمن الداخلي بالانحياز لزوجته. وفي نهاية الفيديو، قال مسعود: “عندما تشاهدون هذا الفيديو سأكون قد رحلت عن هذه الدنيا”، معلقًا بعبارة “إنهاء حياتك بنفسك”.

بعد وقت قصير من نشر الفيديو، أكدت مصادر أمنية انتحار خليل مسعود بإطلاق النار على نفسه.

الضحية والجاني:

عبير رحال هي إعلامية لبنانية، بينما خليل مسعود من بلدة كترمايا. تشير المعلومات الأولية إلى أن الزوجين لديهما ثلاثة أطفال، وأن مسعود كان متزوجًا سابقًا ولديه أبناء من زواجه الأول.

أثارت هذه الجريمة صدمة واستنكارًا واسعين في الأوساط الإعلامية والاجتماعية في لبنان. وتجدد الدعوات إلى ضرورة مكافحة العنف الأسري وتوفير الحماية للضحايا المحتملين.

تباشر القوى الأمنية اللبنانية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الجريمة وتحديد الدوافع بشكل دقيق