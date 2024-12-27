انت الأن تتابع خبر "هدية ربانية زنلت من السما".. القهوة والقرنفل كنز رباني للتخلص من الشيب الابيض بدون صبغة حتى لو كان شعرك كله ابيض والنتيجة مذهلة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة ظهور الشعر الأبيض مع التقدم في العمر من القضايا التي تؤرق العديد من النساء، لذلك يسعين إلى إيجاد وصفات طبيعية لتأخير ظهور الشيب واحدة من الوصفات الشهيرة والفعالة هي خلطة القهوة والقرنفل التي تساهم في علاج الشيب، فضلاً عن تحسين صحة الشعر بشكل عام هذه الوصفة تعمل على تعزيز نمو الشعر، تقليل تساقطه، والتخلص من القشرة في هذا المقال، سنتعرف على كيفية تحضير هذه الوصفة الطبيعية باستخدام مكونات بسيطة وفعالة.

مكونات وصفة القهوة والقرنفل للشعر

1 ملعقة كبيرة من حبوب البن

1 ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون

250 مل من الماء

2 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان

1 ملعقة كبيرة من الكاكاو غير المحلى

1 ملعقة كبيرة من نشا الذرة

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من خل التفاح

طريقة التحضير:

اطحن حبوب البن والقرنفل حتى تحصل على مسحوق ناعم.

ضع ملعقة كبيرة من البن المطحون مع 250 مل من الماء في قدر على النار، ثم أضف ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

سخّن المكونات حتى تبدأ بالغليان، ثم ارفعها عن النار.

في قدر آخر، ضع ملعقتين كبيرتين من القهوة سريعة الذوبان، ملعقة كبيرة من النشا، وملعقة كبيرة من الكاكاو الخام، ثم صَفِّ الخليط الساخن (الماء مع القهوة والقرنفل) فوق المكونات الجافة.

ضع الخليط على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يتماسك، ثم ارفع القدر عن النار واتركه ليبرد.

بعد أن يبرد الخليط، أضف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، زيت جوز الهند، وخل التفاح مع التحريك الجيد.

احفظ الخليط في علبة نظيفة وجافة في الثلاجة، حيث يمكن استخدامه لمدة ثلاثة أيام.

طريقة الاستخدام