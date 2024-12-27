نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داش يسرق فيلا محمد صلاح بمسلسل" ساعته وتاريخه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ظهر النجم أحمد داش في الحلقة الثامنة من مسلسل ساعته وتاريخه بعنوان الحذاء الذهبي، وقدم دور منتصر سارق فيلا اللاعب العالمي محمد صلاح.

ويبيع منتصر ـ أحمد داش أحذية رياضية مستعملة، ويأتي له طه ـ عمر شريف ليشتري حذاء، ويفشي منتصر السر لـ طه أن الحذاء الذي والده اختاره له هو حذاء اللاعب محمد صلاح.



ويعرف طه من الانترنت أنه تم سرقه فيلا محمد صلاح، ويواجه منتصر بالحقيقة ويلعبوا ماتش رهان على الحذاء، وتنتهي الحلقة بالقبض على منتصر.

مسلسل ساعته وتاريخه يضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: أحمد داش، ياسمينا العبد، هبة مجدي، خالد كمال، مايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامه، ويعرض المسلسل على قناة DMC ومنصة watch it الإلكترونية.

وفي سياق آخر، يعد أحدث أعمال أحمد داش مسلسل مسار اجباري الذي عرض في رمضان 2024، وهو من بطولة عصام عمر، ياسمينا العبد، بسمة، صابرين، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج نادين خان.

ويصور داش في الوقت الحالي فيلم نجوم الساحل، ويشاركه كلا من علي صبحي، مايان السيد، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.