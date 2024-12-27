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أحمد جودة - القاهرة -

سيشرف كارلوس كوربران على تدريب فالنسيا الإسباني قادما من وست بروميتش ألبيون الذي يلعب في الدرجة الثانية من الدوري الإنجليزي، حسبما أعلن الناديان الأربعاء.

فالنسيا المأزوم يُعين مدربا جديدا له

واستغل فالنسيا المهدد بالهبوط بندا في عقد كوربران مع فريقه الإنكليزي للحصول على خدماته بعقد يستمر حتى عام 2027 بعد أيام قليلة من إقالة مدربه السابق روبن باراخا.

وكان كوربران، حارس مرمى شباب فالنسيا السابق، قاد وست بروميتش إلى خوض تصفيات الدرجة الثانية في الدوري الإنكليزي نهاية الموسم الماضي من دون أن ينجح في انتزاع بطاقة الصعود إلى الدرجة الممتازة.

وأمضى كوربران ما يزيد قليلًا عن عامين في النادي الذي أعرب عن "امتنانه وأطيب تمنياته له".

وسبق لكوربران (41 عامًا) الاشراف على تدريب هادرسفيلد تاون الإنكليزي وأولمبياكوس اليوناني كما عمل مساعدا للأرجنتيني مارسيلو بييلسا عندما كان الأخير مدربا لليدز يونايتد الإنكليزي.

ويواجه كوربران تحديا صعبا لإنقاذ فالنسيا من الهبوط.

ولم يسقط بطل إسبانيا ست مرات، إلى الدرجة الثانية منذ موسم 1986/87، لكنه يحتل حاليا المركز التاسع عشر بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان، برصيد 12 نقطة فقط من 17 مباراة.