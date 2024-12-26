مال وأعمال

شريف الخولي: إشراك القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة يعزز…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف الخولي: إشراك القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة يعزز… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 05:11 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور شريف الخولي الشريك والمدير الإقليمي لشركة أكتيس لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تأييده لإشراك القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة.

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وأشار خلال اجتماع رىيس مجلس الوزراء مع المستثمرين أمس، إلى أن البنية التحتية المصرية التي شهدت استثمارات ضخمة في السنوات الأخيرة، توفر فرصة ذهبية لتخفيف العبء المالي على الحكومة.

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وأوضح الخولي أن العديد من الدول ذات الاقتصادات المشابهة لمصر قامت بتطبيق نموذج “التشغيل الخاص بالرسوم” (Privatized Tolling) في إدارة الطرق، مما سمح لها بتوجيه مواردها المالية إلى قطاعات أخرى.

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ولفت إلى أن هذا النموذج يمكن أن يُطبق في مصر لتحفيز الاستثمارات الخاصة.

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ونوه الخولي، أن هناك إمكانية طرح أصول أخرى، مثل محطات معالجة المياه، محطات التحلية، ومحطات التبريد المركزي، للاستثمار الخاص.

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وأكد أن هذه المشروعات قد تم إنجازها بالفعل، ولا يوجد مبرر لبقائها تحت ملكية الدولة، مشددًا على أهمية إشراك القطاع الخاص في إدارتها لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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