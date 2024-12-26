شريف الخولي: إشراك القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة يعزز…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 05:11 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور شريف الخولي الشريك والمدير الإقليمي لشركة أكتيس لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تأييده لإشراك القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة.

وأشار خلال اجتماع رىيس مجلس الوزراء مع المستثمرين أمس، إلى أن البنية التحتية المصرية التي شهدت استثمارات ضخمة في السنوات الأخيرة، توفر فرصة ذهبية لتخفيف العبء المالي على الحكومة.

وأوضح الخولي أن العديد من الدول ذات الاقتصادات المشابهة لمصر قامت بتطبيق نموذج “التشغيل الخاص بالرسوم” (Privatized Tolling) في إدارة الطرق، مما سمح لها بتوجيه مواردها المالية إلى قطاعات أخرى.

ولفت إلى أن هذا النموذج يمكن أن يُطبق في مصر لتحفيز الاستثمارات الخاصة.

ونوه الخولي، أن هناك إمكانية طرح أصول أخرى، مثل محطات معالجة المياه، محطات التحلية، ومحطات التبريد المركزي، للاستثمار الخاص.

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وأكد أن هذه المشروعات قد تم إنجازها بالفعل، ولا يوجد مبرر لبقائها تحت ملكية الدولة، مشددًا على أهمية إشراك القطاع الخاص في إدارتها لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.