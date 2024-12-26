الموارد البشرية: إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم التأشيرات

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رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن صدور قرار خاص لأصحاب الإعاقة بالإعفاء من رسوم التأشيرات،ويأتي ذلك القرار من المملكة حرصاً على دعم أبنائها أصحاب الإعاقات وتوفير لهم كل الحقوق الخاصة به،مع العمل على الرفع من روحهم المعنوية دائما،وتسهيل لهم كل الخدمات بشكل سهل وبسيط،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الشروط الخطوات الخاصة بإعفاء ذوي الإعاقة من رسوم التأشيرات.

كيفية إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم التأشيرات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن هناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها من أجل الحصول على إعفاء ذوي الإعاقة من التأشيرات وهي كالآتي:-

١- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا.

٢- إختيار قائمة الخدمات الإلكترونية ومنها إختيار خدمة إعفاء رسوم التأشيرات لذوي الإعاقة.

٣- إدخال كافة البيانات المطلوبة للمستفيد.

٤- عند التقديم يتم عرض خطاب التأييد للطباعة أو الإرسال من خلال البريد الإلكتروني.

٥- من خلال أيقونة طلباتي يمكن إعادة طباعة خطاب التأييد.

الشروط التي يجب توافرها في المستفيد للحصول على إعفاء ذوي الإعاقة من التأشيرات

هناك بعض الشروط التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للحصول على إعفاء ذوي الإعاقة من التأشيرات

وهي كالآتي:-

١- يجب أن يكون المتقدم مسجل في في الوزارة ولديه سجل الإعاقة ساري المدة.

٢- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

٣- يجب أن تكون الإعاقة الخاصة به مصنفة ضمن برنامج الإعفاء من رسوم التأشيرات.

٤- يجب أن تكون الحالة الإجتماعية مسجلة في نظام الرعاية الإجتماعية.

٥- يجب أن يكون له ملف شخصي على بوابة الخدمات الإلكترونية.

وفي الختام