الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي تعتمد استضافة السعودية لخليجي 27

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أحمد جودة - القاهرة -

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، استضافة المملكة العربية السعودية للنسخة القادمة من بطولة كأس الخليج "خليجي 27"، التي ستقام في سبتمبر 2026.

وجاء اعتماد الجمعية العمومية لاستضافة المملكة النسخة الـ27 من كأس الخليج العربي بالإجماع من خلال تصويت أعضاء الجمعية العمومية عبر اجتماعها الذي عُقد اليوم بالعاصمة الكويت، وشهد حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم، وعضو مجلس الإدارة معيض الشهري.

ورفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على الدعم السخي وغير المحدود للقطاع الرياضي بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، وهو ما أثمر عن اختيار المملكة لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي الـ 27، مثمنًا جهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على الاهتمام والمتابعة المستمرين من أجل تسخير جميع الإمكانات لاستضافة المملكة لمختلف الفعاليات الرياضية الكبرى.

ووجّه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الشكر لرئيس اتحاد كأس الخليج العربي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي على ثقتهم باختيار المملكة لاستضافة الحدث الخليجي الكبير، مشيدًا بجهود الاتحاد في تعزيز أواصر الأخوة بين أبناء الخليج عبر الاهتمام الكبير بهذه البطولة التاريخية التي تحمل معاني سامية وتحظى باهتمام الجماهير الخليجية والعربية بشكلٍ عام.

ورحّب المسحل بالجماهير من دول الخليج الشقيقة على أرض المملكة في نسخة جديدة من البطولة العريقة التي تتشرف المملكة باستضافتها مجددًا، مشيرًا إلى أن استضافة خليجي 27 تأتي ضمن سلسلة من النجاحات التي حققتها المملكة على مستوى الاستضافات الناجحة للعديد من الأحداث الرياضية الكبرى