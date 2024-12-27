انت الأن تتابع خبر الأرصاد السعودية تطلق تنبيهات : موجة صقيع شديدة تضرب هذه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية حالة من التقلبات الجوية القاسية بعد إعلان المركز الوطني للأرصاد عن موجة صقيع غير مسبوقة، من المتوقع أن تؤثر على عدة مناطق ابتداءً من يوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل. تحذر الأرصاد من انخفاض شديد في درجات الحرارة، ما يستدعي من المواطنين والمقيمين اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف الجوية الصعبة.

توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

تشير التقارير إلى أن المناطق الشمالية للمملكة، بما في ذلك مدن تبوك، عرعر، الجوف، وحائل، ستشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة نتيجة لتأثرها بكتلة هوائية باردة، وهي حالة مناخية تصاحبها أنماط ضغط جوي متغيرة في فصل الشتاء.

من المتوقع أن تستمر هذه الموجة الباردة من الأحد حتى الثلاثاء، حيث تصل درجات الحرارة إلى مستويات منخفضة جدًا خلال ساعات الليل، مع احتمال أن تظل البرودة مستمرة خلال النهار.

تأثيرات موجة الصقيع على الحياة اليومية

قد يؤثر هذا الانخفاض الحاد في درجات الحرارة على الأنشطة اليومية، خاصة في المناطق الشمالية، حيث يزداد الطلب على وسائل التدفئة. لذا، يتعين على السكان اتخاذ إجراءات وقائية لضمان سلامتهم، مثل التأكد من عمل وسائل التدفئة بشكل صحيح لتجنب الأعطال المفاجئة.

كما أن الطرق قد تتأثر بالبرودة، مما يستدعي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة في ساعات الصباح الباكر عندما تكون درجات الحرارة في أدنى مستوياتها، مما يزيد من احتمالية تكون الصقيع على الطرق.

إجراءات وقائية مهمة

في ضوء هذه التغيرات المناخية، ينصح خبراء الأرصاد باتباع عدة تدابير وقائية للحفاظ على السلامة العامة:

التدفئة المناسبة: ضرورة توفير تدفئة كافية في المنازل، وخاصة للأطفال وكبار السن الذين يعتبرون الأكثر عرضة للآثار السلبية للطقس البارد.

مراجعة أجهزة التدفئة: التأكد من أن جميع أنظمة التدفئة تعمل بشكل سليم لتجنب أي أعطال مفاجئة قد تؤثر على السلامة.

متابعة تحديثات الطقس: الاطلاع بشكل مستمر على التقارير الجوية اليومية لمعرفة أي تغييرات قد تطرأ على الطقس.

الابتعاد عن الأنشطة الخارجية: تجنب الأنشطة في الهواء الطلق، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، حيث تكون درجات الحرارة في أدنى مستوياتها.

المناطق الأكثر تأثرًا بالبرد

توقع أن تتأثر بشكل كبير مدن تبوك، عرعر، الجوف، وحائل، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين الباردة جدًا في الليل والمعتدلة خلال النهار.

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