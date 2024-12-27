العالم اليوم - إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه تل أبيب وإصابة 18 شخصا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:16 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من الجمعة، اعتراض صاروخ بالستي أطلق من اليمن قبل دخوله إلى وسط البلاد.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 18 شخصا خلال التدافع وهم في طريقهم إلى المنطقة المحمية. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هبوط الطائرات إلى مطار بن غوريون توقف أثناء تفعيل صفارات الإنذار. وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أفادت بأن صفارات الإنذار دوت في عشرات المناطق وسط إسرائيل إثر رصد إطلاق الصاروخ الحوثي.

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