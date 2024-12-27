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أحمد جودة - القاهرة -

قال ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، إن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة يدخل المباريات بتشكيل خاطئ واداء الفريق ضعيف في الشوط الأول.

ياسر ريان: كولر يدخل المباريات بتشكل خاطئ الفترة الأخيرة والمصري استحق ركلة جزاء

وتابع ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" الأهلي يدخل في المباراة في الشوط الثاني بعد قراءة كولر لمجريات المباراة والتعديل في شكل الفريق، يعود لمستواه الطبيعي بعد تغير طريقة لعب خط الوسط والإعتماد على إمام عاشور أو محمد مجدي أفشة في الهجوم".

وأكمل:" من وجهة نظري كلاعب كرة قدم إن المصري يستحق ركلة جزاء على محمد الشناوي ولكن السادة خبراء التحكيم بكل تأكيد رأيهم يُحترم وهم يتحدثون من جانب القانون".

واستطرد:" علي ماهر أخطأ اليوم في طريقة لعبه الهجومية أمام الأهلي وكان عليه الاعتماد على المرتدات".

واردف:" الأهلي يمتلك في كل خط أكثر من بديل وهذا يساعد كولر، والسويسري من أفضل المدربين في تاريخ القلعة الحمراء".

واختتم:" الزمالك أيضًا استحق ركلة جزاء في مباراته أمام طلائع الجيش لصالح محمد حمدي بعد تدخل قوي من الحارس محمد شعبان".

