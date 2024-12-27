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أحمد جودة - القاهرة -

قال أحمد حمودة نجم النادي المصري البورسعيدي السابق،إن هناك حكام يتعاملون كمشجعين "ماسكين صفارة" وهذا يسيئ للنادي الأهلي وهو لا يحتاج لذلك.

أحمد حموده: المصري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي بنسبة 100% وغير مقتنع بكولر وجروس

وتابع أحمد حمودة خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" أين تقنية حكم الفيديو في كرة محمد الشناوي وفخر الدين بن يوسف؟".

وأكمل:" الأهلي أصبح مميز في الكرات الثابتة سواء من وسام أبو علي أو يحيى عطية الله، ومحمد الشناوي لا يجيد اللعب بقدميه وكولر في الفترة الأخيرة ليس لديه حلول في الملعب".

وأردف:" المصري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي بنسبة 100% وكان هناك غياب للتوفيق بشكل كبير أمام لاعبي الفريق البورسعيدي".

واستطرد:" الزمالك يستحق ركلتي جزاء أمام الطلائع في لقطة محمد حمدي وأمام سيراميكا كليوباترا بلمسة يد رجب نبيل".

واختتم أحمد حمودة:" غير مقتنع بكولر أو جروس في تدريب الأهلي والزمالك".

