انت الأن تتابع خبر هتندمي لو مجربتهاش.. وصفة متميزة من إكليل الجبل للشعر هتخلصك من كل مشاكله..جربي الوصفة وخليكي ناصحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الاهتمام بالشعر من أكثر الأمور التي تهتم بها السيدات ولذلك يتم تجربة العديد من الوصفات الطبيعية للشعر، حرصنا من خلال موقعنا بوابة الزهراء التعرف على أهم فوائد زيت إكليل الجبل للشعر وزيادة طوله من خلال هذا المقال بشكل تفصيلي.

مكونات عمل بخاخ اكليل الجبل للشعر

هناك مجموعة بسيطة من المكونات التي يجب تجهيزها لتوفير افضل وصفة للشعر من زيت إكليل الجبل

وعن مكونات الوصفة فهي عبارة عما يلي:

ملعقة كبيرة من زيت الحلبة.

معلقة واحدة من خلاصة الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت إكليل الجبل.

خطوات تحضير بخاخ الشعر من إكليل الجبل

نقوم بتجهيز كافة المكونات ومن ثم نقوم بتقليبه مع بعضها البعض بصورة جيدة.

ثم نقوم بتجهيز الشعر.

نضع الخليط على الشعر بصورة متساوية ونتركها لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع الواحد للحصول على افضل نتيجة.

حيث أنك سوف تلاحظين الفرق في طول الشعر ونعومته.

فوائد إكليل الجبل للشعر

فوائد استخدام زيت اكليل الجبل للشعر

هناك مجموعة كبيرة من الفوائد التي سوف تعود على الشعر عند استخدام زيت اكليل الجبل عليه ومنها: