نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسرحية "الباشا" لكريم عبد العزيز ترفع شعار "سولد أوت" لمدة 3 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفدت تذاكر مسرحية "الباشا" للنجم كريم عبد العزيز، لمدة 3 أيام بداية من اليوم وهو أول عرض لها على مسرح بكر الشدي ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث رفعت شعار Sold out قبل عرضها الأول بساعات قليلة.



وروج كريم عبدالعزيز مؤخرًا للمسرحية عبر صفحته على الفيسبوك، حيث كتب:" مسرحية الباشا بموسم الرياض من 25 ديسمبر إلى 1 يناير.. يا رب تعجبكم".

والجدير بالذكر أن مسرحية "الباشا" من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز،ويزو،هيدي كرم، هنا الزاهد، وحاتم صلاح، وهى من إخراج رامي إمام، والأغاني التي ستعرض في المسرحية من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن إنتاج آلاء الغزالي.

آخر أعمال كريم عبد العزيز



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز الفنية، هو مسلسل "الحشاشين"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

طاقم عمل مسلسل "الحشاشين"





وشارك في مسلسل "الحشاشين" كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، أحمد عيد، محمد رضوان، إسلام جمال، بسنت أبو باشا، عمر الشناوي، وآخرين من النجوم المميزين، وأيضًا العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.



أحداث مسلسل "الحشاشين"

تدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة في إطار تشويقي درامي تتوالى حلقات المسلسل.