انت الأن تتابع خبر سوريا .. اغتيال 3 قضاة في حماة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية شادي محمد الويسي، حادثة اغتيال ثلاثة قضاة من المحكمة العقارية في محافظة حماة.



وأكد الويسي في بيان له أن "هذا العمل الإرهابي الجبان يتطلب إدانة بأشد العبارات"، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية للقبض على الجناة بأسرع وقت ممكن، لكي ينالوا جزاءهم العادل.



وكان ثلاثة قضاة مدنيين قد لقوا حتفهم يوم الثلاثاء الفائت، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار على السيارة التي كانت تقلهم بالقرب من مفرق بلدة ربيعة في ريف حماة الغربي.



وفي وقت لاحق، انتشرت عناصر من إدارة الأمن العام في محافظة حماة مساء الأربعاء، لضمان الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة في المنطقة.

من جهة أخرى، أعلنت قيادة الشرطة في عدة مدن سورية فرض حظر تجوال من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 8 صباحاً، وذلك على خلفية انتشار فيديو يُظهر اعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي في محافظة حلب.

وأدت هذه الحادثة إلى تظاهرات في مناطق الساحل السوري وحمص، ردد فيها المتظاهرون هتافات وشعارات طائفية.