انت الأن تتابع خبر إسرائيل تخطف لبنانيا خلال ذهابه لمركز عمله باليونيفيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خطف الجيش الإسرائيلي لبنانيا خلال توجهه إلى مركز عمله في مركز الكتيبة الأندونيسية التابعة لليونيفيل في بلدة عدشيت القصير في قضاء مرجعيون.

وقال مصدر أمني لبناني في بيروت، إن المواطن حسام فواز من بلدة تبنين خطف في منطقة وادي الحجير خلال توجهه الى عمله بالتزامن مع توغل دبابات الميركافا الإسرائيلية في الوادي وإقدامها على القيام بعملية تمشيط مكثفة للإحراج.

وأضاف أن الجيش اللبناني أقفل الطريق المؤدي إلى وادي الحجير بدءا من مركزه عند جسر قعقعية الجسر، فيما توجهت دورية لقوات اليونيفيل إلى مفرق القنطرة حيث تتواجد قوة إسرائيلية.

وأشار الى أن الجيش الإسرائيلي يطلق الرصاص بالأسلحة الرشاشة من بلدة مارون الرأس باتجاه مدينة بنت جبيل، كما يتم تسجيل تحليق منخفض للمسيرات في المنطقة.