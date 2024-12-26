نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميمي جمال: 'رفضت دور سهير البابلي في مدرسة المشاغبين في البداية لأن زوجي قالي معاكي أشباح على المسرح' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة ميمي جمال للمشاركة في المارثون الرمضاني 2025، بأكثر من عمل فني، بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال مسلسل كامل العدد في رمضان الماضي قائلة، «استعد بدور مختلف وجديد من مسلسل كامل العدد الجزء الثاني، حيث أن تيتا فوزية سوف تدخل قصة حب، وسوف يحدث مفارقات كوميدية عديدة، بالاضافة إلى مشاركتي في مسلسل العتاولة الجزء الثاني.

وتحدثت الفنانة ميمي جمال عن بداية دخولها الوسط الفني في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية يمني البداروي خلال برنامج ورقة بيضا المذاع على شاشة قناة النهار قائلة، «كنت طفلة لم تفكر في الشهرة، ولكن عندما جاءت لي الفرصة علي يد المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار لم أتردد لحظة، وهو الذي غير اسمي من طفلة تدعي أمينة إلى ميمي، فكنت أتمني التمثيل في مرحلة الطفولة ».

وأضافت، والدتي كانت تشجعني بشدة وتأتي معي إلى مكان التصوير، والدتي في الأصل يونانية وليست مصرية، وبعد أن كبرت وجدت نفسي ماازلت أريد التمثيل، فعلمت أن عز الدين ذوالفقار يصور فيلم بين الاطلال في الجامعة ذهبت وقابلته، وقدمت دور صغير حتى ظهرت فرق التلفزيون، والتحقت معاهم، وحصلت على أول أجر لي وهو ١٥ جنيه فقط، وكنت مستعدة وقتها ادفع فلوس بس امثل، وقدمت أكثر من مسرحية».

وعن مشاركتها في مسرحية مدرسة المشاغبين قالت، «من الأعمال التي سعدت بالمشاركة فيها مدرسة المشاغبين، بعدما أصُيبت سهير البابلي بتعب في عينها واعتذرت عن تقديم المسرحية لمدة ١٥ يوم، وكان وقتها زوجي حسن مصطفى يقدم دور الناظر وقالي لي اوعي توافقي أنتي معاكي أشباح علي المسرح، وبالفعل رفضت الدور، ولكن المخرج صمم علي وجودي في المسرحية وقال لي اتفرجي علي سهير ثم الملقن سيساعدك وسوف تتقني الدور، وهذا ماحدث بالفعل وكنت بركز بصورة كبيرة أني مضيعش جملة لدرجة سعيد صالح قالي والله شاطرة».