ميمي جمال: 'من الوارد أن أفكر في الاعتزال لو شعرت أنني تعبت جسمانيًا'

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة ميمي جمال عن أعمالها المقبلة خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية يمني البداروي في برنامج ورقة بيضا المذاع على شاشة قناة النهار، «استعد لتقديم مسلسل صفحة بيضا من بطولة حنان مطاوع، وقدمت دور مختلف، فهي فنانة احساسها عالي جدا، وأحبها بشكل شخصي، وأيضًا لي مشاركة في فيلم ري ستارت بطولة الفنان تامر حسني، وهنا الزاهد».

ميمي جمال: زوجي حسن مصطفي هو حب عمري وجلست تحت قدمه لآخر لحظة

كما تحدثت الفنانة ميمي جمال عن زوجها الفنان حسن يوسف،« كان هناك فرق بالسن، ولكن وافقت علي الزواج منه لأني كنت احتاج شخص يقف بجواري، كنت احتاج اإلى الأمان في حياتي، فهو الراجل الوحيد في حياتي وتزوجته منذ ١٩٦٦ حتي وفاته ٢٠١٥، كان هناك بينا ثقة وحب وعشرة وبنات».

وتحدثت عن موقف غيرة جمع بينهما في فترة الشباب قائلة، «كنت بشتغل في القاهرة، واتصل بي أحد قال لي في واحدة في الفرقة تقترب من حسن، وقتها ثقتي اتهزت به وذهبت إليه مسرعة، لدرجة أنه اتخض لاني قطعت مسافة طويلة كي أصل له، وقولت له وصلتها ولا لسه، ولكنه رفض الرد وأنكر تلك العلاقة، فهو حب عمري، ولآخر لحظة أجلس تحت قدمه، فهو زوجي وعشرة عمر طويلة، رغم أنه كان متزوج ولديه بنت لكنني اعتبرتها ابنتي من اليوم الأول»

وعن احساس الفقد في حياتها قالت، «عندما فقدت والدي، شعرت أن عمود من أعمدة البيت سقط، ثم مرض والدتي، التي أصيبت بالـ زهايمر، وأوقفت فترة التمثيل من أجل أن أكون بجوارها، ثم وفاة زوجي الحبيب، فكلها أشياء كسرت قلبي».

وعن فكرة اعتزالها الفن قالت، «من الوارد أن افكر في الاعتزال لو شعرت أنني تعبت جسمانيًا، ولم يعد عليا طلب مثل الأول، وقتها سوف اعلن اعتزالي الفن »