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أحمد جودة - القاهرة - وائل جسار يكشف 'للفجر الفني' عن أحدث أعماله الغنائية (خاص)

كشف الفنان وائل جسار لـ "دوت الخليج الفني" عن أحدث أعماله الغنائية، معربًا عن سعادته بالنجاح المستمر الذي تحققه أعماله الفنية، وأوضح أنه يستعد لإطلاق أغنية جديدة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن التحضيرات جارية لتقديم مفاجآت خاصة للجمهور.

الفنان وائل جسار



وفي تصريحاته "للفجر الفني"، قال وائل جسار: "في أغنية جديدة بعد رأس السنة إن شاء الله هتكون في الأسواق بعنوان 100 إحساس جديد".



من ناحية أخرى كان الفنان وائل جسار قد كشف في تصريحات سابقة للفجر الفني عن تحضيراته لحفله الجديد في رأس السنة في القاهرة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك مفاجآت عديدة لجمهوره في الحفل.



كما تحدث وائل جسار في تصريحاته السابقة للفجر الفني عن أمنيته خلال عام 2025، حيث قال:

"أمنيتي خلال عام 2025 إن يعم السلام في المنطقة العربية وبلدي الحبيب لبنان يعيش بسلام زي كل الدول العربية اللي بتمنى ليها الطمأنينة والسلام".

من ناحية أخرى يستعد الفنان وائل جسار لإحياء حفل غنائي بمناسبة الكريسماس في العاصمة الأردنية عمان يوم 25 ديسمبر الجاري، سيقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة التي تجمع بين القديم والجديد، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من عشاق فنه.

هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة حفلات أعياد الميلاد التي يحييها نجوم الغناء في مختلف أنحاء الوطن العربي، احتفالًا بالموسم المميز.