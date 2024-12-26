ثورة في البحث: وضع الذكاء الاصطناعي من جوجل يُغيّر قواعد اللعبة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

يستعد عالم البحث على الإنترنت ليشهد تحولًا جذريًا مع إطلاق جوجل المرتقب لوضع الذكاء الاصطناعي في محرك بحثها الشهير. هذه الميزة الجديدة تعد بقفزة نوعية في كيفية تفاعل المستخدمين مع المعلومات عبر الإنترنت، حيث تُحوّل عملية البحث التقليدية إلى حوار تفاعلي ذكي. فما هو وضع الذكاء الاصطناعي هذا، وما الذي يجعله مُغيّرًا لقواعد اللعبة؟

يُمثّل وضع الذكاء الاصطناعي إضافة ثورية لواجهة بحث جوجل، حيث يُتيح للمستخدمين التفاعل مع نتائج البحث بطريقة حوارية. بدلاً من مجرد عرض قائمة بالروابط، سيُقدّم وضع الذكاء الاصطناعي ملخصات مُوجزة للمواضيع التي تم البحث عنها، بالإضافة إلى روابط لمصادر المعلومات ذات الصلة. والأهم من ذلك، سيُمكن المستخدمين من طرح أسئلة متابعة وتوضيحية، مما يُحوّل البحث إلى محادثة تفاعلية مع نظام ذكي.

قد يتساءل البعض عن الفرق بين وضع الذكاء الاصطناعي وميزة AI Overviews الحالية. بينما تُقدّم AI Overviews ملخصات مُوجزة للمواضيع، يذهب وضع الذكاء الاصطناعي أبعد من ذلك من خلال توفير واجهة حوارية كاملة تُشبه عميل الويب الخاص بـ Gemini، مما يُتيح للمستخدمين التفاعل بشكل أعمق مع المعلومات.

جيميني ينافس ChatGPT:

يأتي إطلاق وضع الذكاء الاصطناعي كجزء من جهود جوجل لمنافسة برنامج ChatGPT من OpenAI. تُشير التقديرات إلى أن جيميني يمتلك 42 مليون مستخدم نشط، بينما يدّعي ChatGPT الوصول إلى 300 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا. من خلال دمج جيميني في بحث جوجل، تسعى الشركة إلى توسيع نطاق وصول برنامج الدردشة الآلي الخاص بها إلى مليارات المستخدمين.

سيظهر وضع الذكاء الاصطناعي أسفل حقل البحث في أعلى صفحة نتائج البحث، بجوار علامات التبويب “الكل” و”الصور” و”مقاطع الفيديو”. بمجرد النقر عليه، سيتم نقل المستخدم إلى واجهة جديدة تُشبه واجهة Gemini. بعد كتابة استعلام البحث، سيُشاهد المستخدم معلومات سياقية، وروابط لمصادر المعلومات، وخيارًا لطرح أسئلة متابعة.

يُتوقع أن يُحدث وضع الذكاء الاصطناعي تغييرًا جذريًا في تجربة البحث على الإنترنت. من خلال تحويل البحث إلى محادثة تفاعلية، سيُصبح الوصول إلى المعلومات أسهل وأكثر كفاءة. كما يُمكن أن يُساهم في تعزيز فهم المستخدمين للمواضيع المعقدة من خلال توفير ملخصات مُوجزة وإمكانية طرح أسئلة توضيحية.