باولو بينتو: المهمة لن تكون سهلة أمام عمان

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - تحدث باولو بينتو، مدرب منتخب الإمارات، عن مواجهة منتخب عمان، غداً الجمعة، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال بينتو: “بالتأكيد علينا الفوز والتأهل إلى الدور المقبل، وندرك أن المهمة لن تكون سهلة أمام عمان أحد أفضل الفرق على مستوى الأداء والنتائج”.

وأضاف: “منتخب عمان فريق منظم بشكل رائع، ولديهم أفكار واضحة في الهجوم والدفاع”.

وأتم: “من وجهة نظري، لعبنا بشكل جيد، وأنا واثق من قدرتنا على تحسين الأداء، وتحقيق هدفنا، والتأهل إلى نصف النهائي”.

ويمتلك منتخب الإمارات نقطة وحيدة في المركز الرابع، فيما يتواجد منتخب عمان في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.