احلي من البيوتي سنتر.. طريقة صبغ الشعر بالحناء لون بني فاتح وتغطية مثالية للشيب بدون اي مواد كيميائية

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رياض - احمد صلاح - صبغ الشعر بالحناء لون بني فاتح، تبحث السيدات والفتيات عن أفضل الطرق والوسائل التي تمكنها من صبغ شعرها بأي لون تفضله، ولكن بدون الإضرار بالشعر أو تعريضه لمواد كيميائية قد تتسبب بتلفه وتدميره، لهذا السبب سيدتي قررنا أن نوضح لك بعض الطرق التي يمكنك الاستعانة بها لصبغ شعرك باستخدام الحناء، وخلطها مع بعض المواد والعناصر الطبيعية التي تعد آمنة وصحية لشعرك، بما يمنحك شعوراً بالتغيير، ويجعلك تظهرين بلوك مختلف وجذاب.

صبغ الشعر بالحناء لون بني فاتح

المكونات

ملعقتان من النسكافيه أو مسحوق البن سريع الذوبان.

6 ملاعق من الحناء.

بيضة واحدة.

حبتان من الليمون.

كمية قليلة من الماء.

طريقة التحضير

قومي بعصر حبتين الليمون جيداً، ثم قومي بتصفية العصير من الشوائب الموجودة به باستخدام مصفاة صغيرة الحجم.

ثم قومي بوضع كمية الماء في إناء على النار، وانتظري حتى يسخن الماء قليلاً.

ابدئي بمزج الحناء، مع النسكافيه، مع الماء الساخن، مع البيضة، في إناء مناسب الحجم، وقلبيهم جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس.

قومي بإضافة عصير الليمون إلى الخليط، ثم اخلطيهم جيداً معاً، حتى تتكون عجينة شبه متماسكة.

قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم قومي بفرد الماسك على شعرك بدءاً من الجذور حتى الأطراف.

انتظري حتى يمر ساعتان على الأقل، ثم قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر والقليل من الشامبو (للتخلص من رائحة البيض).

احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح نسبياً باستخدام خل التفاح

5 ملاعق من القهوة سريعة الذوبان.

10 ملاعق من الحناء.

ليمونة واحدة.

3 ملاعق من خل التفاح الأحمر.

القليل من الماء.

طريقة تحضير الوصفة