مدرب قطر: لدينا ثقة كبيرة بتحقيق الفوز على الكويت

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - تحدث لويس جارسيا، مدرب منتخب قطر، عن مواجهة الكويت، غداً الجمعة، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال جارسيا: “مواجهة الغد أمام المنتخب الكويتي صعبة للغاية؛ الفريق يقدم أداء قوياً ويلعب على أرضه ووسط جماهيره. ولكن لدينا ثقة كبيرة في تحقيق الفوز والتأهل”.

وأضاف: “الغيابات غداً مؤثرة خاصة البريك، برشم وأحمد فتحي، وما يزيد من تأثيرها هو توالي المباريات في فترة قصيرة”.

وأتم: “من المهم الاعتماد على اللاعبين الشباب، وهم يقدمون أداء جيداً، وأكرم عفيف لاعب مهم للعنابي”.

ويمتلك منتخب الكويت 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، ويأتي منتخب قطر ثالثاً برصيد نقطة وحيدة.