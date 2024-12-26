نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024: أجواء شديدة البرودة ونشاط للرياح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها العاجل من استمرار الأجواء شديدة البرودة على معظم أنحاء البلاد اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024.

تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير على مدار اليوم، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى:

العظمى: 18 درجة مئوية.

18 درجة مئوية. الصغرى: 10 درجات مئوية.

أبرز المدن:

الإسكندرية: 18/10

شرم الشيخ: 23/15

الغردقة: 26/12

كاترين: 13/01

أسوان: 23/09

العريش: 21/07

حالة الرياح والأمطار:

الرياح:

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، مما قد يسبب إثارة الرمال والأتربة خاصة في غرب البلاد.

الأمطار:

توقعات بسقوط أمطار خفيفة مساء اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

الحالة: معتدلة.

ارتفاع الموج: من 1.5 إلى مترين.

الرياح: جنوبية غربية.

البحر الأحمر:

الحالة: خفيفة إلى معتدلة.

ارتفاع الموج: من متر إلى 1.5 متر.

الرياح: شمالية غربية.

نصائح للمواطنين

ارتداء ملابس دافئة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر. توخي الحذر أثناء القيادة بسبب نشاط الرياح. متابعة التحديثات اليومية للنشرة الجوية. اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطقس البارد، خاصة في المناطق شديدة الانخفاض بدرجات الحرارة.

بيان تفصيلي لبعض المدن

المدينة العظمى الصغرى العاصمة الإدارية 19 09 دمياط 20 12 رفح 20 06 نخل 20 02 الغردقة 26 12 أسيوط 18 03

تشهد البلاد طقسًا شديد البرودة مع نشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. ننصح الجميع باتباع الإرشادات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية وارتداء الملابس المناسبة للحفاظ على الصحة وسلامة التنقل.