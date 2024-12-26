نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوى محمد علي ومحمود قابيل ينضمان إلى أسرة مسلسل "أثينا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة ريهام حجاج في الماراثون الرمضاني القادم 2025 بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "أثينا"، والمكون من 15 حلقة.

وتعاقد مؤخرًا كلًا من الفنان محمود قابيل والفنانة سلوى محمد علي، على المشاركة فى البطولة، ومن المقرر أن يبدأ أبطال العمل تصوير المسلسل غدًا الخميس.

قصة مسلسل كنترول

ويتناول مسلسل كنترول بطولة ريهام حجاج سلبيات السوشيال ميديا والمشاكل التي تنتج عنها، وتدور احداث في إطار اجتماعي.

ابطال مسلسل كنترول

ويضم مسلسل كنترول بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، ونبيل عيسى، وجاري التعاقد مع باقي أبطال المسلسل خلال الفترة الحالية، ومن تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.