مدرب عمان: نتطلع للذهاب بعيداً في كأس الخليج

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - تحدث رشيد جابر، مدرب منتخب عمان، عن مواجهة منتخب الإمارات، غداً الجمعة، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال المدرب العماني: “المنتخبات الأربعة في المجموعة تملك حظوظاً للتأهل لنصف النهائي ونريد أن نذهب بعيداً في البطولة”.

وأضاف: “علينا أن نتجاوز المحطة الأخيرة في مواجهة تحتاج الكثير من الجهد والتركيز لتحقيق نتيجة تضمن لنا التأهل”.

وأتم: “نتطلع للذهاب بعيداً في كأس الخليج والحضور الذهني خلال الـ90 دقيقة سيكون الفارق في التأهل عن المجموعة الأولى”.

ويمتلك منتخب الإمارات نقطة وحيدة في المركز الرابع، فيما يتواجد منتخب عمان في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.