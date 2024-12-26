مسرحية "الباشا" لكريم عبد العزيز ترفع شعار "سولد أوت" لمدة 3 أيام

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أحمد جودة - القاهرة - نفدت تذاكر مسرحية "الباشا" للنجم كريم عبد العزيز، لمدة 3 أيام بداية من اليوم وهو أول عرض لها على مسرح بكر الشدي ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث رفعت شعار Sold out قبل عرضها الأول بساعات قليلة.

كريم عبد العزيز يروج لـ مسرحية الباشا

وروج كريم عبدالعزيز مؤخرًا للمسرحية عبر صفحته على الفيسبوك، حيث كتب:" مسرحية الباشا بموسم الرياض من 25 ديسمبر إلى 1 يناير.. يا رب تعجبكم".

ابطال مسرحية الباشا

جدير بالذكر أن مسرحية "الباشا" من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز،ويزو،هيدي كرم، هنا الزاهد، وحاتم صلاح، وهى من إخراج رامي إمام، والأغاني التي ستعرض في المسرحية من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن إنتاج آلاء الغزالي.

قصة مسرحية الباشا

وتدور أحداث مسرحية الباشا التي تجمع بين كريم عبد العزيز وهنا الزاهد في إطار كوميدي، حول« أبو المعاطي الباشا» وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، وتتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة «ليلى الصياد»، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة.

موعد عرض مسرحية الباشا

تعرض مسرحية الباشا على مسرح بكر الشدي بالرياض، بداية من 25 ديسمبر الجاري إلى 1 يناير المقبل.

عودة رامي امام للمسرح

ويعود المخرج رامي إمام للمسرح بمسرحية "الباشا"، بعد 14 عاما من تقديمه مسرحية "بودي جارد" عام 1999، من بطولة النجم الكبير عادل إمام.