بالصور.. أطفال مصر يستضيفون أبرز نجوم السياسة والرياضة والفن والمجتمع في بودكاست "بداية"

القاهرة - محمد ابراهيم - في خطوة جديدة لتعزيز الوعي بأهمية التنمية البشرية، أطلق المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية" بودكاستًا خاصًا بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث يهدف هذا البودكاست إلى تقديم محتوى ملهم ومفيد للشباب، من خلال استضافة شخصيات عامة ناجحة في مجالات متنوعة مثل الأعمال والفن والسياسة.



يأتي هذا المشروع تجسيدًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى في تطوير المجتمع المصري وتعزيز الوعي بأهمية مختلف القضايا، وقد تم تنفيذ البودكاست بدقة متناهية، حيث حرص الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الالتزام بتوجيهات الرئيس وتطبيقها على أرض الواقع، مما أسفر عن إنتاج محتوى هادف ومؤثر يلبي احتياجات الجمهور".



ويسعى بودكاست "بداية" من خلال مناقشة قضايا متعددة إلى تحفيز الشباب على تطوير مهاراتهم وتحقيق النجاح في حياتهم العملية، وذلك في إطار جهود المبادرة المستمرة لتعزيز التنمية البشرية في مصر، إذ تركز المبادرة على أربع محاور رئيسية وهي الرياضة والصحة والتعليم، والثقافة، بالإضافة إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وتنمية المهارات.

أبرز ضيوف بودكاست “بداية جديدة لبناء الإنسان”

ويستضيف البودكاست شخصيات بارزة بدءًا من الوزراء والرياضيين ووصولًا إلى الفنانين ورجال الأعمال والسياسيين، على رأسهم وزير الصحة د. خالد عبد الغفار، والدكتور مجدى يعقوب، ود. احمد هنو وزير الثقافة، ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والنجوم رامى صبرى وماجد المصرى وايمان العاصى ومى سليم ولقاء الخميسي وغيرهم من الفنانين، ويشارك هؤلاء الضيوف تجاربهم الشخصية وتحدياتهم التي واجهوها في بداية مسيرتهم، وكيف تمكنوا من تخطي هذه التحديات وتحقيق النجاح، بمشاركة مقدمين من الأطفال منهم آدم وهدان، وريم مصطفى، وسيليا محمد سعد، ويأتي ذلك في رسالة رمزية هامة تؤكد على أهمية التعليم وتنمية مهارات الأطفال منذ سن مبكرة، باعتبارهم الأمل والمستقبل لبناء إنسان صالح للمجتمع.

تفاصيل بودكاست “بداية جديدة لبناء الإنسان”

ويعد بودكاست "بداية" أحد أبرز مخرجات المشروع القومي للتنمية البشرية، حيث يقدم منصة فريدة من نوعها للشباب المصري للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، من خلال هذا البودكاست، يستضيف أطفال مصر شخصيات مؤثرة من مختلف المجالات، ليشاركوا تجاربهم الحياتية وقصص نجاحهم، ويستلهموا الأجيال القادمة لبناء مستقبل أفضل لمصر، ويهدف بودكاست "بداية" إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها إلهام الأجيال القادمة، حيث يسعى البودكاست إلى إلهام الشباب المصري وتحفيزهم على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، ويساهم البودكاست في بناء مجتمع واعٍ بأهمية التنمية البشرية، ويعرف بأثرها الإيجابي على حياة الفرد والمجتمع، وتعزيز الحوار بين الأجيال.

ويعتبر بودكاست بداية مثال حي على نجاح المبادرات التي تستهدف تنمية الشباب وتنمية قدراتهم، باستضافة أطفال مصر لشخصيات مؤثرة، ويثبت البودكاست أن الشباب المصري قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء مستقبل بلاده.