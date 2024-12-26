هشام ماجد ضمن الأكثرر بحثًا في 2024 من خلال فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تألق الفنان هشام ماجد خلال عام 2024، حيث حقق نجاح مذهل من خلال فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة ” أثناء عرضه في دور العرض السينمائية، واحتل قائمة البحث الأكثر رواجًا على بحث قائمة Google خلال عام 2024 في مصر.

نجاح فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وطرح فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في بداية عيد الفطر وحقق مجموع إيرادات وصل إلى 30 مليون جنيه، وهو بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد وبيومي فؤاد وإخراج أحمد الجندي.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

يشارك في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، عدد من نجوم الكوميديا أبرزهم: كل من هشام ماجد، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، والطفل جان رامز، من تأليف جورج عزمي وشريف نجيب، وإخراج أحمد الجندي.

هنا الزاهد وهشام ماجد

ويعد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الأول بين هشام ماجد وهنا الزاهد، ونجح صانعو الفيلم في تقديمه بروح كوميدية رائقة ومتعددة المساحات التي تسمح بالضحك سواء كوميديا الموقف أو "الإفيه"، خاصة مع لعب كافة الأبطال شخصيات مزدوجة ومختلفة حد التناقض بين العالمين.

قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.