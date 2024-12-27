طريقة عمل كيرياتين طبيعي منزلي لتنعيم الشعر زي الحرير بدون ضرر وتكاليف وبمكونات متوفرة في البيت

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رياض - احمد صلاح - من الإهتمامات التي يجب على اي فتاة او سيدة ان تعمل على الإهتمام والإعتناء به هو الشعر لان الشعر الناعم هو الذي يجعل اي فتاة تظهر بإطلالة جميلة وجذابة، حيث تعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة خشونة الشعر وتجعلهم يصابون بالضيق والتعب النفسي والإحراج حيث تجعلهم هذه المشكلة إلى البحث عن بعض الحلول التي تعمل على تنعيم الشعر حيث تعتبر من افضل تلك الحلول هي إستخدام الوصفات الطبيعية او الكيرياتين الطبيعي حيث نلاحظ أن الكثير من الناس يقومون بالذهاب إلى المراكز أو الاماكن المتخصصة التي تعمل على إستخدام الكيرياتين الكيميائي الذي يعمل على تنعيم الشعر ولكن هذه الطريقة من الطرق التي لا تصلح بوضعها على الشعر او فروة الرأس، لذلك علينا بإستخدام الكيرياتين الطبيعي ويتسائل الكثيرون عن بعض كيفية عمل الكيرياتين في المنزل وتعتبر تلك الطريقة بسيطة التحضير وغير مكلفة وتوجد لدينا طريقة سحرية لعمل الكيرياتين الطبيعي بافضل طريقة وتجعلكي تحصلين على شعر ناعم كالحرير،

وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة الكيرياتين الطبيعي في المنزل ونقدم إليكي مكونات عمل هذه الوصفة للحصول على كيرياتين له مفعول سحري.

قومي من الآن علاج المشكلات الخاصة بكي بنفسك عن طريق إستخدام الحلول التي لها القدرة على علاج المشكلة الخاصة بكي في اسرع وقت، حيث يمكننا تحضير كيرياتين طبيعي يجعل الشعر بشكل جميل ورائع لذلك علينا بتحضيره في المنزل بابسط الطرق وبالمكونات الطبيعية التي لها نتائج تحلمين بالوصول إليها بدون تكلفة.

مكونات عمل وصفة الكيرياتين الطبيعي لتنعيم الشعر

ثلاث حبات من البيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

كوب واحد من المياة الغازية.

طريقة عمل وصفة الكيرياتين الطبيعي لتنعيم الشعر