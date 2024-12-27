طريقة عمل وصفات علاج تشققات القدمين الطبيعية هتخلي كعب رجلك ناعم مثل الأطفال

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رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من النساء عن وصفات طبيعية تساعد على علاج تشققات القدمين وتزيل طبقات الجلد الميتة التي تسبب خشونة كعب القدم، وهذه المشكلة من أكبر المشاكل التي تواجه النساء وخاصة الفتيات المقبلين على الزواج، لذلك قومنا بتجهيز هذه الوصفات الطبيعية السحرية التي تعمل على إزالة التشققات وطبقات الجلد الميتة بشكل رائع، بدلاً من استخدام المستحضرات التي تباع في الصيدليات وصالونات التجميل، وسوف نتعرف معكم من خلال بوابة الصبح الإخبارية على طريقة عمل وصفات طبيعية رائعة في علاج تشققات القدمين في أسرع وقت بخطوات بسيطة بالمنزل.

وصفة الليمون والفازلين المبهرة في علاج تشققات القدمين

تتكون هذه الوصفة الطبيعية من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

نصف حبة من الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف على طريقة عمل وصفة الليمون والفازلين بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كما يأتي: –

نقوم بغسل القدم جيدًا بالماء الفاتر والصابون السائل.

نقوم بإزالة طبقات الجلد الميت بواسطة الحجر الخفاف.

ندلك القدمين بالليمون ونتركها حتى تجف.

نقوم بخلط زيت الزيتون مع الفازلين، ثم ندهن القدمين جيدًا خاصة كعب القدم.

نقوم بارتداء كيس نايلون بعد ذلك نقوم بارتداء الجوارب القطنية عليها.

نترك القدمين طول الليل حتى نحصل على أسرع النتائج.

نغسل القدمين بالماء الفاتر وسوف نلاحظ الفرق.

يفضل عمل هذه الوصفة كل يوم قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

وصفة العسل وزيت جوز الهند لترطيب القدمين

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل هذه الوصفة في البيت بكل سهولة وهي كما يلي: –

ملعقتين كبيرتين من عسل النحل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير