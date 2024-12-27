طريقة عمل وصفة الزبادي والترمس المبهرة في تبييض المناطق الغامقة بالجسم

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رياض - احمد صلاح - وصفة الزبادي والترمس من أجمل الوصفات الطبيعية المنزلية الفعالة التي تساعد على تفتيح المناطق الغامقة بالجسم وإعادة الحيوية للبشرة من جديد، حيث تعمل هذه الوصفة السحرية على تعطير وتنعيم الجسم، وإزالة التصبغات الجلدية المزعجة التي تسبب الإحراج لكثير من السيدات، وتعمل على تقشير طبقات الجلد الميتة وإزالة البكتيريا والفطريات التي تتراكم تحت الابط فتسبب رائحة العرق الكريهة،

مكونات عمل وصفة الزبادي والترمس

تتكون هذه الوصفة العجيبة من مكونات بسيطة متوفرة في البيت سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

ملعقتان كبيرتان من مطحون الترمس الناعم.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير البرتقال.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة الزبادي والترمس المبهرة في تبييض البشرة وهي كالتالي: –

نقوم بخلط الزبادي والترمس مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط متماسك.

نقوم بإضافة عصير البرتقال للخليط بالتدريج ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها جيداً.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على المناطق الغامقة بالجسم لمدة ثلاث مرات أسبوعياً حتى نحصل على نتائج مبهرة في أسرع وقت.

فوائد الزبادي والترمس للبشرة

تحتوي هذه الوصفة على عدة فوائد رائعة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –