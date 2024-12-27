طريقة عمل وصفات الفازلين الرائعة بنكهات مختلفة ومنعشة لتوريد وترطيب الشفايف

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رياض - احمد صلاح - وصفات الفازلين من أكثر الوصفات الطبيعية المنزلية التي تبحث عنها الكثير من النساء اللذين يعانون دائماً من مشاكل جفاف الشفايف، فهي من أكثر الوصفات الطبيعية الآمنة تماماً على صحتنا، لأنها لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب لن الأمراض، حيث تعمل وصفات الفازلين على منح الشفايف اللون الوردي الجميل وتجعل الشفاه ناعمة وطرية وتحافظ عليها من الجفاف خاصة في أيام الشتاء، كما تعمل وصفات الفازلين على توحيد لون البشرة والقضاء على التجاعيد بشكل رائع

وصفة الفازلين بالفانيليا لتنعيم الشفايف

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

ثلاث نقاط من الفانيليا السائلة.

نقطة من لون الطعام الأحمر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة الفازلين والفانيليا الجميلة لتوريد وتنعيم الشفايف بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كالتالي: –

نحضر طبق صغير ونضع به الفازلين ونقوم بتذويبه على نار هادئة، ثم نقوم برفع الوعاء ونضيف إليه الفانيليا السائلة ونقلبهم مع بعض جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة لون الطعام ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس ثقيل القوام.

نقوم بدهن الشفايف مرتين في اليوم حتى نحصل على نتائج رائع وشفاه وردية جميلة.

وصفة الفازلين بالنعناع