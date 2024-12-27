طريقة عمل كريم زيت الزيتون واللوز روعة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

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رياض - احمد صلاح - كريم زيت الزيتون واللوز من الكريمات الطبيعية الرائعة الغنية عن التعريف، حيث يعمل على تغذية البشرة من العمق، ويساهم في تجديد خلايا البشرة الميتة، ويحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد على إزالة التجاعيد وتبييض البشرة في أسرع وقت، ويعمل على حماية البشرة من الجفاف والتشققات الجلدية التي تجعل ملمس البشرة خشن، ويساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة

مكونات عمل كريم زيت الزيتون واللوز لتبييض الوجه

يتكون الكريم من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

سوف نتعرف على طريقة عمل كريم زيت الزيتون واللوز الرهيب في تفتيح البشرة وتبييض الجسم بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يأتي: –

نحضر قدر ونضع به النشا والماء، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا.

نقوم بوضع القدر على نار هادئة لمدة ثلاث دقائق حتى يصبح ثقيل القوام.

نقوم برفع القدر عن النار، ثم نضيف إليه زيت الزيتون واللوز ونقلبهم جيدًا.

نستمر في خلط المكونات جيدًا حتى نحصل على خليط كريمي ناعم.

نقوم باستخدام الكريم على البشرة مرة قبل النوم ونشطفه في الصباح.

يفضل استخدام الكريم لمدة شهر كامل حتى نحصل على نتائج مبهرة في أسرع وقت.

فوائد كريم زيت الزيتون واللوز للبشرة