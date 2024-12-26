31 ديسمبر.. إيساف يحيي حفلًا غنائيًا ليلة رأس السنة بالقاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان إيساف، لإحياء حفلًا غنائيًا مميز في القاهرة يوم 31 ديسمبر، مع أفضل وأجمل المطربين والمطربات وهم ميار ياقوت ويارا حبيب، في حفل غنائي ضخم وكبير ليلة رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى داخل القاهرة.

منشور المطرب إيساف

وجاء ترويج إيساف للحفل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وإنستجرام، حيث نشر البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلًا: "مستنيكم في حفل رأس السنة عشان نحتفل مع بعض".

آخر أعمال إيساف

كما يذكر أن آخر أعمال إيساف السينمائية فيلم "كازانوڤا"، والذى عرض عام 2019 وشاركه فى البطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنانة راندا البحيرى، إلهام عبد البديع، أحمد تهامى وآخرين وهو من سيناريو وحوار هيثم وحيد وإخراج أسامة فاضل.

ويذكر أن إيساف أنضم مؤخرًا إلى أبطال فيلم المدرسة، بطولة كل من: حورية فرغلي، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.

قصة فيلم "المدرسة"

تدور أحداث فيلم "المدرسة" في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

أبطال فيلم "المدرسة"



يذكر أن شارك في بطولة فيلم "المدرسة" كوكبة ونخبة من النجوم يتضمنها: "النجمة حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى".