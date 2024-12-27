العالم اليوم - إسرائيل تكشف "مفاجأة" حول هوية منفذ عملية الطعن في هرتسليا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:24 مساءً - كشف جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، الجمعة تفاصيل عن منفذ عملية الطعن في هرتسليا، شمالي تل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل امرأة.

وقال الشباك إن منفذ العملية هو فلسطيني كان عميلا للاستخبارات الإسرائيلية، وإثر الكشف عن تعاونه مع إسرائيل تم نقله من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل امرأة، خلال عملية طعن في هرتسليا.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، أنها تلقت تقارير عن حادث طعن في مدينة هرتسليا، مضيفة أنه تم تحديد موقع المشتبه به واعتقاله.