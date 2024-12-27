انت الأن تتابع خبر وصفات ملكات الجمال.. اصنعي كريم النشا والبنجر واحصلي على بشرة متألقة ناصعة البياض بسرعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم البنجر والنشا سوف يجعل بشرتك ناصعة البياض وصافية مثل الكوريات في أقل من أسبوع واحد فقط، حيث يحتوي البنجر على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والحديد اللازم لجعل بشرتك نضره وصافية ويمكنك من التخلص من الهالات السوداء والتجاعيد والخطوط الرفيعة ويعيد الحيوية والبياض ويجعل بشرتك ناعمه مثل الأطفال، ولهذا نعرض لكي في هذا التقرير طريقة عمل كريم البنجر والنشا في البيت بكل سهوله لتكوني مثل بشرة الأطفال نقيه وناعمه في أقل من أسبوعين.

كريم البنجر والنشا

ولهذا فإن كريم البنجر والنشا بعد من أقوي الكريمات الطبيعية التي تحقق كل احلامك وتمنحك بشرة في غاية الجمال وتخلصك من الاسمرار وبقع الشمس واثار حب الشباب وتجعلك مثل القمر الناصع، كما أن أهم ما يميز كريم البنجر هو أنه يتناسب مع جميع أنواع البشرة ولا يسبب أي التهابات للبشرة الحساسة

ويمكنك عمل كريم البنجر والنشا من خلال تجهيز المكونات التالية:

ثمرة من البنجر.

معلقة كبيرة هرمية من النشا.

معلقة كبيرة من الفازلين الطبي.

نصف ملعقه كبيره من اللبن البودر.

معلقة من الخل.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة من ماء الورد.

ثلاث قطرات من عصير الليمون.

طريقة عمل كريم البنجر والنشا للتفتيح