فن ومشاهير

نصائح ذهبية لـ "ست البيت".. داليا الخطيب في حلقة خاصة على الراديو 9090 السبت المقبل

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

تستضيف الإعلامية داليا الخطيب، في برنامجها "ست البيت" على الراديو 9090، الدكتورة إيمان الشربيني استشاري الجلدية والتجميل والليزر، يوم السبت المقبل.

 

ومن المتوقع أن تتناول الحلقة مجموعة من القضايا المتعلقة بجمال البشرة والعناية بها، بالإضافة إلى أحدث التقنيات في مجال التجميل.

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الإعلامية داليا الخطيب

ويُعتبر البرنامج منصة مخصصة للمرأة، حيث يناقش قضايا اجتماعية وأسرية تهم النساء، ويهدف إلى تقديم نصائح عملية لدعمهن في حياتهن اليومية.

 

مع اقتراب انتهاء موسم "ست البيت"، تستعد داليا لإطلاق برنامج جديد بعنوان "إيه الجديد" في 2025، والذي سيبث كل أحد من الساعة 9 إلى 11 مساءً، ويتناول المواضيع الرائجة في مختلف المجالات، ويستضيف نخبة من الشخصيات المؤثرة والمبدعين في جميع المجالات السياسية والفنية والثقافية والعلوم والتكنولوجيا.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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