ضمن خطوات الثقافة لنشر التراث.. ليلة في حب أم كلثوم لمواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - إيمانًا من الثقافة المصرية بأهمية نشر مؤلفات التراث الفنى بين الأجيال الجديدة تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا بعنوان " ليلة موسيقية غنائية في حب أم كلثوم " لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر فصل الرق قيادة وتدريب الفنان إيهاب عباس وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 27 ديسمبر بمعهد الموسيقى العربية.

تفاصيل الحفل

يصاحب الحفل التخت العربى بقيادة الفنان إيهاب عباس ويشمل مجموعة من الأعمال الخالدة لسيدة الغناء العربي منها "ألف ليلة وليلة، سيرة الحب، للصبر حدود وبعيد عنك، أداء ملك سعيد، حبيبة حسين، نهى المصري، إيمان منصور إلى جانب فقرة للعزف المنفرد لقائد الحفل إيهاب عباس.

يضم التخت العربى العازفين وليد حسن (قانون)، وليد سلامة (عود)، ممدوح سرور (ناي)، أحمد عبد العزيز (تشيللو)، نصر الدين(كمان)، أحمد عويس (كونترباص)، عبدالرحمن حديدة، نيفين نبيل، مصطفى ظاظا، محمد سعيد، محمد يوسف، مريم أشرف، ممدوح الزيني، سعيد المغربي، كيرلس (رق).

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.