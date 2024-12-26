نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو فايد لـ "دوت الخليج الفني": "بحضر لمسلسلين وفيلم.. وبفكر إني أعمل فيلم ياباني" (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ميدو فايد هو فنان مصري بدأ مشواره الفني بخطوات بسيطة لكنه سرعان ما استطاع أن يلفت الأنظار بموهبته المتفردة وأسلوبه المميز، وتطور بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، حيث انتقل من تقديم أعمال محلية إلى مشاريع ذات طابع عالمي، مما جعل اسمه يتردد في أوساط فنية متعددة، بفضل إصراره وشغفه، تمكن من بناء قاعدة جماهيرية واسعة وتحقيق نجاحات استثنائية تعكس جهوده المستمرة لتطوير نفسه وتقديم فن يُلامس القلوب ومن أعماله: يجعله عامر، والأختيار، وبت القبايل".

حيث التقت عدسات دوت الخليج الفني بالفنان المميز ميدو فايد، وجاء ذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، وتحدث إلينا عن رأيه بالمهرجان في دورته السادسة، وعن مدى أهمية الأفلام القصيرة، وشاركنا تحضيراته لأعماله القادمة وفيلمه الياباني الذي يفكر أن يشارك فيه.

وإليكم نص الحوار:

ما رأيك في تنظيم وتشكيل مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة؟

والله السنادي التنظيم هايل جدًا غير كل سنة فاتت وقام بسرد حديث إنه كان كل سنة يشارك بفيلم ولكن منذ سنتين لم يشارك، وهذه السنة أنا كنت مشارك بفيلم إسمه "ينورد New road” أو طريق جديد الفيلم لف 15 دوله لحد الآن وآخذ جوايز آخرهم إنجلترا وأمريكا وأنا بنزل دائمًا المهرجانات إلى بننتقل فيها على السوشيال ميديا عندي، وأنا آرى أن وجود المهرجان هذه فرصة كويسة جدًا لدم جديد وجيل جديد من المخرجين والكُتاب والممثلين إنه يوصل للجمهور، ويلزم على المسؤلين في هذه الصناعة أن يروا هذا الجيل، ويعطوه فرص ليتمكن من النجاح.

من وجهة نظرك.. ما هي الأعمال التي تفتقدها السينما حاليًا؟

كل الأعمال التي تمسنا في حياتنا كشباب والمشاكل الذي تواجهنا يلزم أن تقدم في السينما وهناك فيلم يدعى "سرداب الوادي" أول بطولة ليا وهو يناقش قضية حقيقية حدثت في صعيد مصر وان شاءالله يطلع للنور مش عايز أحرق الدنيا.

هل تفكر أن تحضر لنا بفيلم باليابانية؟

اه في ولكن لا أريد أن أتحدث عنها الآن حتى تكتمل، حيث كان هناك في مهرجان السينما أفلام يابانية، وكان هناك مخرج واتعرفنا على بعض، وكانت مفاجأة عندما رآني أتحدث اليابانية وبمثل، وممكن الله وأعلم في 2025 تكون في حاجة معروضة ليا في السينما، بس أنا بتمنى أن ربنا يكرمني هنا لأن أنا جتلي كذا فرصة سفر بره مصر وياريت نهتم بالشباب حتى لا يتروا للسفر في الخارج، كما أشاد بأبطال فيلم الحريفة لأنهم شباب وأتت إليهم فرصة النجاح ربنا يكرمهم ونتمنى ان جيل يسلم جيل وكلنا نساعد بعض.

احكيلنا عن أمنياتك لعام 2025؟

نفسي كل مجتهد وكل واحد شاطر يأخذ نصيبه وينجح وأن أي حاجة حصلت زمان نعديها ويكون في توازن في الفرص.

الفنان ميدو فايد ومراسلة دوت الخليج فاطمة أسامة

ما هي أعمالك القادمة التي تستعد لتحضيرها؟

يوجد مسلسل أسمه "سيما ماجي" ان شاء الله يطلع لنور احنا صورنا نحو 5 أيام ووقفنا، وفي مسلسل "المدينة الجامعية" بنكمله، وفي السينما أحضر لفيلم "المدرسة" تبقى لنا يومين وننتهي من تصويره، وهناك فيلم نشترك فيه أنا ومجموعة من الشباب لا أقدر أن أتحدث عنه الآن.