تامر حسني يرد على رسالة رامي صبري: 'صاحبي من أيام الطفوله'

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أحمد جودة - القاهرة - رد الفنان تامر حسني علي علي رسالة رامي صبري الذي عبر فيها عن سعادته بمشاركتهم في ديو غنائي بعنوان "مبيتنسيش"، والمقرر طرحها الأيام المقبلة، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

تامر حسني يرد علي رسالة رامي صبري

وكتب تامر حسني: "حبيبي يا رامي إنت قبل ما تكون نجم كبير ومُهم إنت صاحبي من أيام الطفوله ودي حاجات الناس متعرفهاش ويمكن مكنش في فُرصه نحكي ده قبل كده، إنت يا رامي صاحب عُمر ومشوار مشيناه من الطفوله وأنا في الصوره ماسك المايك لأخويا ولصوت مصري عظيم يستحق"

ووجه تامر حسني الشكر لـ رامي، مضيفا: "شُكرًا يا حبيبي على كلامك الغالي اللي من القلب أنا فعلًا إشتغلت معاك من كل قلبي وبكُل حرص علينا إحنا الاتنين بكُل التفاصيل بدافع الحُب والصداقه وإن ربنا يكرمنا مع بعض، أعتقد إن التعاون ده هيحمس كُل جيلنا إنه يعمل أفكار مشاركه كده وأنا بنادي بيها من زمان من أيام تامر وشيرين وبعدها تامر وبهاء في أغنية قوم اقف وأنا وإنت بعدها إتكلمنا من سنين عشان نجمع البعض من جيلنا وعملنا المستحيل".

واختتم تامر حسني:" للأسف معرفناش فقولنا نبدأ بنفسنا عشان نحمس الكُل، حقيقي جمهورنا يستاهل مننا كُل الجديد وكل المُفاجآت اللي تفرحه والمطربين اللي هييجوا بعدنا يستحقوا إنهم يتعلموا ده مننا عشان يكملوه للي بعدهم إنتظروا كليب فعلًا مبيتنسيش بيني وبين أخويا النجم الكبير رامي صبري باشا".

تفاصيل ديو تامر حسني ورامي صبري

ويذكر ان اغنية "مبيتنسيش"، غناء تامر حسني ورامي صبري، كلمات عمرو تيام، وألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين.

آخر أعمال تامر حسنى

وكان آخر أعمال تامر حسنى، أغنية «جامدين جامدين» التي من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد وماستر علي فاتح الله وجيتارات محمد مغربي، وتقول كلماتها: "لو حد زعلان قابلك هاته من ايديه قوله في ناس فرحانه وجو جديد عليه لو جالنا بس هيطلع من كل اللي فيه احنا لمتنا دي بالدنيا كلها كل دقيقه انبساط بنستغلها والسكة اللي بتزعل نمشي عكسها".