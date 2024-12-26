محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بمسابقة الـ 5 ملايين جنيه على أغنيته الجديدة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

أشعل الفنان المصري محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي بحملة ترويجية مبتكرة لأغنيته الجديدة، حيث أطلق مسابقة ضخمة بجائزة مالية قدرها 5 ملايين جنيه لمن يخمن اسم الأغنية بشكل صحيح. وقد لاقت هذه الخطوة تفاعلاً واسعاً من جمهوره ومحبيه، الذين انخرطوا في التكهن باسم الأغنية المنتظرة.

نشر محمد رمضان صورة عبر حسابه على “إنستغرام” يظهر فيها بتصميم مستوحى من وجه أبو الهول، معلقاً عليها: “سؤال الخمسة مليون جنيه (باقي يوم)… ده بوستر الأغنية… أكتب إنت اسمها إيه؟!”. وقد أثار هذا البوستر التشويقي فضول الجمهور وزاد من حماسهم للمشاركة في المسابقة.

لم يكتفِ رمضان بمنصة “إنستغرام”، بل وسّع نطاق المسابقة ليشمل منصات أخرى مثل “فيسبوك”، حيث نشر صورة إضافية مع تعليق: “إيه الأغنية اللي جاية؟! اللي هيجاوب صح هياخد 5 مليون جنيه”. وقد ساهم هذا الانتشار في زيادة التفاعل والمشاركة من قبل الجمهور.

نجحت هذه الحملة الترويجية في جذب آلاف التعليقات والتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الجمهور عن حماسهم وشوقهم لسماع الأغنية الجديدة، وقاموا بمشاركة اقتراحاتهم وتخميناتهم حول اسمها. وقد أثبت محمد رمضان مرة أخرى قدرته على ابتكار أساليب ترويجية فعّالة تجذب انتباه الجمهور وتثير تفاعلهم