انت الأن تتابع خبر ارتفاع في قيمة انتقالات اللاعبين مثل جاكبو ودياز بينما يشهد سوق الانتقالات انخفاضًا في أسعار 7 لاعبين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفاع في قيمة انتقالات اللاعبين مثل جاكبو ودياز، حيث تم الإصدار بشكل رسمي من قبل الموقع الرسمي الخاص باللعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز عن التحديثات الجديدة الخاصة بأسعار اللاعبين وذلك بعد أن تم الإنتهاء من الجولة رقم 17 من بطولة البريميرليج وقبل انطلاق الجولة رقم 18، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح أبرز الإرتفاعات الجديدة التي أصدرتها مواقع لعبة فانتازيا عن أسعار اللاعبين بعد انتهاء الجولة 18.

ارتفاع في قيمة انتقالات اللاعبين مثل جاكبو ودياز

إليكم الآن أبرز اللاعبين الذين ارتفعت قيمتهم التي أصدرت عنها الموقع الرسمي الخاص باللعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز:

لوبيز دياز من نادي ليفربول: حيث ارتفعت قيمته إلى 7.5 مليون جنيه إسترليني.

كودي جاكبو لاعب نادي ليفربول: والتي ارتفعت قيمته إلى 7.2 مليون جنيه إسترليني.

إسماعيل سار لاعب كريستال بالاس: وقد ارتفعت قيمة إسماعيل سار إلى 5.8 مليون جنيه إسترليني.

لويس هول لاعب نادي نيوكاسل يونايتد: والتي ارتفعت قيمته إلى 4.7 مليون جنيه إسترليني.

جاكوب مورفي لاعب نيوكاسل يونايتد: وقد وصلت قيمته بعد الإرتفاع بسعر 5.0 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم في فانتازي الدوري الإنجليزي – 25 ديسمبر 2024

إليكم الآن من خلال عدة النقاط التالية لاعبون انخفضت أسعارهم في فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم: