انت الأن تتابع خبر القطار الكهربائي يبدأ الخدمة غدًا الجمعة بمناسبة ماراثون العاصمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الشركة الفرنسية المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف أنه سيتم تشغيل قطار العاصمة، غدًا الجمعة 27 ديسمبر 2024، بداية من الساعة 5 صباحًا، مع تواجد قطار كل 10 دقائق حتى الساعة 1 ظهرًا، وذلك لتسهيل الوصول والتنقل بين محطة عدلي منصور والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الشركة الفرنسية إلى أن هذا الإجراء سيكون ساريًا فقط يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، وذلك بالتزامن مع إقامة ماراثون العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

ماراثون زايد في العاصمة الإدارية الجديدة

تنظم وزارة الشباب والرياضة، غدًا الجمعة 27 ديسمبر، بالتعاون مع اللجنة العليا لماراثون زايد ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة العاصمة، النسخة التاسعة من “ماراثون زايد”، والذي من المقرر انطلاقه في تمام الساعة الثامنة صباحًا في العاصمة الإدارية الجديدة.