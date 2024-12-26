انت الأن تتابع خبر رسميًا.. وزارة التربية تعلن موعد امتحانات نصف السنة 2025 في العراق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رسميا تعلن وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات نصف السنة 2025 في العراق، وتشمل جداول الإمتحانات جميع المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والتي تعد تقييم لمستوى الطلاب، وتعمل الوزارة على الحفاظ على خلق بيئة مناسبة للطلاب خالية من أي مشكلات، ونقدم لكم جدول الامتحانات بالعراق والإجازات الرسمية.

وفقا للخطة الزمنية المعتمدة من الوزارة التربية والتعليم العراقية اعتمدت الوزارة مواعيد جدول الامتحانات لجميع المراحل التعليمية كالتالي:

تبدأ امتحانات نصف السنة الدراسية يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025، وتستمر الامتحانات لمدة أسبوعين.

تقام الامتحانات الشفوية قبل عقد الاختبارات الأساسية وذلك قبل بدء الامتحانات بأسبوع.

تبدأ امتحانات الصفوف الابتدائية يوم الاثنين الموافق 13 يناير، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025.

أما عن امتحانات المرحلة الثانوية تبدأ من يوم 11 يناير الموافق السبت، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يناير.

تبدأ امتحانات الطلاب الخريجين التمهيدية يوم 28 يناير 2025.

متى تبدأ إجازة منتصف العام بالعراق 2025

تبدأ إجازة نصف العام بعد انتهاء الامتحانات وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2028، وتستمر الإجازة لمدة أسبوعين لتنتهي الإجازة يوم 5 فبراير وتستأنف الدراسة للعام الدراسي الثاني رسميًا ابتداء من يوم الخميس 6 فبراير.

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