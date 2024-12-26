مصر تبدأ تطبيق نظام كوزن للطلاب بعد الإعدادية العام المقبل لتطوير التعليم وتقييم الأداء

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رياض - احمد صلاح - مصر تبدأ تطبيق نظام كوزن للطلاب بعد الإعدادية العام المقبل، يشهد نظام التعليم في مصر تحولات ملحوظة مع تطبيق نموذج كوزن التعليمي الجديد، الذي يمثل بديلا مبتكرا للطرق التقليدية المتبعة في مجال التعليم الفني، فيهدف هذا النظام إلى تجهيز الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال تقديم تعليم هندسي متقدم يدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي.

مصر تبدأ تطبيق نظام كوزن للطلاب بعد الإعدادية العام المقبل

أفاد صندوق تطوير التعليم بأن النظام التعليمي الياباني سيطبق بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بهدف تحسين التعليم ما بعد المرحلة الإعدادية في مصر، وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول هذا النظام الجديد:

يتم تطبيقه على الطلاب بعد إكمال المرحلة الإعدادية.

ستبدأ الدراسة للدفعة الأولى في شهر سبتمبر من العام المقبل.

يركز النظام على التجارب والتدريب العملي منذ مراحل مبكرة.

يمتاز المنهج الدراسي بتمكين الطلاب من اكتساب مهارات على مستوى يعادل أو يفوق ما يحصل عليه الطلاب الجامعيون عند تخرجهم.

يهدف النظام إلى تحسين العملية التعليمية في مجال التعليم الجامعي وقبل الجامعي، ويعد واحدا من النماذج الرائدة في التعليم المتخصص.

يسعى صندوق تطوير التعليم إلى تقديم تعليم متميز يمنح الطلاب الفرصة لاكتساب مهارات وخبرات عملية متقدمة، ما يعزز استعدادهم للانخراط في سوق العمل من خلال تدريبهم على أحدث التقنيات والمهارات اللازمة.

ويدخل هذا النظام ضمن الجهود المتواصلة لتحسين نظام التعليم في مصر، عبر تقديم نماذج تعليمية مبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل، مما يساهم في تشكيل جيل من الخريجين المتميزين الذين يسعون لتعزيز الاقتصاد الوطني ويواجهون تحديات العصر الحديث بكفاءة.

وشدد صندوق تطوير التعليم على أن هذا النظام لن يركز فقط على تقديم المناهج الأكاديمية، بل سيتضمن أيضا جوانب عملية وتجريبية، مما يمكن الخريجين من التفاعل بيسر مع الواقع العملي.

تفاصيل نظام كوزن