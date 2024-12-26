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بشكل رسمي .. السعودية تستضيف بطولة “خليجي 27”

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، اليوم الخميس، البلد المستضيف للنسخة القادمة لبطولة كأس الخليج العربي.

وتقرر أن تستضيف السعودية بطولة “خليجي 27” والتي ستقام في أيلول/سبتمبر 2026.

وجاء اعتماد الجمعية العمومية لاستضافة المملكة النسخة الـ27 من كأس الخليج العربي بالإجماع، من خلال تصويت أعضاء الجمعية العمومية عبر اجتماعها الذي عُقد اليوم بالعاصمة الكويت.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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