بشكل رسمي .. السعودية تستضيف بطولة “خليجي 27”

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، اليوم الخميس، البلد المستضيف للنسخة القادمة لبطولة كأس الخليج العربي.

وتقرر أن تستضيف السعودية بطولة “خليجي 27” والتي ستقام في أيلول/سبتمبر 2026.

وجاء اعتماد الجمعية العمومية لاستضافة المملكة النسخة الـ27 من كأس الخليج العربي بالإجماع، من خلال تصويت أعضاء الجمعية العمومية عبر اجتماعها الذي عُقد اليوم بالعاصمة الكويت.