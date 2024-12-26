انت الأن تتابع خبر مسحت المكياج.. صور إيمان أيوب قبل وبعد تغير ملامحها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة إيمان أيوب تريند السوشيال ميديا بعد ظهورها بملامح متغيرة بسبب عمليات التجميل.

وقد أطلت الفنانة إيمان أيوب في برنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه مروة صبري.

وظهرت إيمان أيوب بملامح مختلفة عن ملامحها التي اشتهرت بها في بداية مشوارها الفني منذ سنوات، وحافظت عليها لمدة طويلة مع تغيير بسيط مثل لون الشعر أو رسمة الحواجب.

أثارت الفنانة المصرية إيمان أيوب جدلاً واسعًا بعد ظهورها بملامح مختلفة، ما دفع البعض للاعتقاد بأنها خضعت لعمليات تجميل.

في ردها على هذه الانتقادات، نفت إيمان إجراء أي عمليات تجميل في وجهها، موضحة أنها استخدمت حقن الفيلر فقط لتكبير شفتيها، وهو إجراء شائع بين الكثيرين.

في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “تيك توك”، أزالت إيمان المكياج أمام الجمهور لتثبت أنها لم تخضع لأي جراحات تجميلية، مؤكدة أن التغير في مظهرها كان نتيجة لاستخدام المكياج والإضاءة في البرنامج الذي ظهرت فيه.

أعربت إيمان عن استيائها من التعليقات السلبية والتنمر الذي تعرضت له بسبب مظهرها، مشيرة إلى أن هذه الانتقادات أثرت على حالتها النفسية. ودعت الجمهور إلى التوقف عن إصدار الأحكام السريعة والتنمر، مؤكدة أنها لم تؤذِ أحدًا وأن استخدام الفيلر كان خيارًا شخصيًا.

يُذكر أن إيمان أيوب بدأت مسيرتها الفنية في مسلسل “حياة الجوهري” مع الفنانة يسرا، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية على مدار السنوات الماضية.