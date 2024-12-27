نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور.. هيفاء وهبي تحتفل بتوقيع مسلسل "المشتبه الرابع" بحضور صناع العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بتقنيات تصوير أكشن عالمية بدول أوروبا وروسيا وشرق آسيا

احتفلت الميجا ستار اللبنانية هيفاء وهبي بتوقيع مسلسلها الجديد " المشتبه الرابع" بحضور مخرج العمل الأردني ليث الربايعه ومؤلفه اللبناني المصري مينا دكران وإنتاح بيروت برودكشن.



وكشفت هيفاء وهبي فى تصريحات صحفية ان ما جذبها بقوة ل "المشتبه الرابع" هو جرأة القصة وحداثة الفكرة التي تعد الأولى في تناولها بالدراما العربية بالإضافة إلى تحديات الشخصية التى تجسدها والتى تطلب المزيد من التركيز والمجهود الكبير لإيصال الرسالة بكل ما تحمله من جرأة وتشويق.



وأكدت هيفاء إنه ا تضع كل تركيزها واهتماماتها بال "المشتبه الرابع" كي يخرج بأفضل شكل متكامل الأركان للمشاهدين لإنه بالفعل يختلف كليا وتفصيلا عن ما سبق وقدمته في السينما والدراما ويستحق ان تتفرغ وتنعزل عن العالم الفترة القادمه من أجله.

واشارت النجمة اللبنانية إلى ان "المشتبه الرابع" يحمل العديد من الأسئلة التي تحمل اكثر من اجابة بوجهات نظر متختلفة وبالتالي تكشف عن بعض الجوانب الهامة والعقد والأشكالات بالنفس البشرية التي تتعرض لمواقف وضغوطات موروثة وحياتيه متباينه.

"المشتبه الرابع" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى ويتم تصويره بأحدث التقنات بمواصفات عالمية تتمشى مع احداث دراما الأكشن والتشويق التي تغلب علي مشاهد العمل بمشاركة عدد كبير من النجوم بمصر ولبنان والاردن والعالم العريي سيتم الكشف عنهم خلال الأيام القليلة القادمة عقب إتمام التعاقدات الرسمية لهم.



كما يتم تصوير احداث العمل بعدد من الدول الأوروبية وروسيا وشرق آسيا وهو تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعه وانتاج بيروت برودكشن.. ومن المقرر ان يعرض العمل مع بداية من منتصف عام 2025 القادم وعلى 3 مواسم متتالية على إحدي المنصات الرقمية العالمية.